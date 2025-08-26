Informations sur le prix de Docker (DOCKERZXBT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00284423 Haut 24 h $ 0.004568 Sommet historique $ 0.004568 Prix le plus bas $ 0.00252257 Variation du prix (1 h) +5.65% Changement de prix (1J) +7.70% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Docker (DOCKERZXBT) est de $0.00319422. Au cours des dernières 24 heures, DOCKERZXBT a évolué entre un minimum de $ 0.00284423 et un maximum de $ 0.004568, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOCKERZXBT est $ 0.004568, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00252257.

En termes de performance à court terme, DOCKERZXBT a évolué de +5.65% au cours de la dernière heure, +7.70% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Docker (DOCKERZXBT)

Capitalisation boursière $ 3.11M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.20M Offre en circulation 972.14M Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Docker est de $ 3.11M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOCKERZXBT est de 972.14M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.20M.