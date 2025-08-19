Qu'est-ce que Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog. Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force. Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project. The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality. Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Doctor Mutant (DRMUTANT) Site officiel

Prévision de prix de Doctor Mutant (USD)

Combien vaudra Doctor Mutant (DRMUTANT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Doctor Mutant (DRMUTANT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Doctor Mutant.

Consultez la prévision de prix de Doctor Mutant maintenant !

DRMUTANT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Doctor Mutant (DRMUTANT)

Comprendre la tokenomics de Doctor Mutant (DRMUTANT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DRMUTANT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Doctor Mutant (DRMUTANT) Combien vaut Doctor Mutant (DRMUTANT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DRMUTANT en USD est de 0.00110737 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DRMUTANT à USD ? $ 0.00110737 . Consultez le Le prix actuel de DRMUTANT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Doctor Mutant ? La capitalisation boursière de DRMUTANT est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DRMUTANT ? L'offre en circulation de DRMUTANT est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DRMUTANT ? DRMUTANT a atteint un prix ATH de 0.00232529 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DRMUTANT ? DRMUTANT a vu un prix ATL de 0.00047102 USD . Quel est le volume de trading de DRMUTANT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DRMUTANT est de -- USD . Est-ce que DRMUTANT va augmenter cette année ? DRMUTANT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DRMUTANT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Doctor Mutant (DRMUTANT)