Dog Collar (COLLAR) is a stand-alone project and a fully community-organized token experience. This ERC-20 token, like many others, began its life as someone’s experiment or training exercise. Dog Collar, simplistic in its code and born out of an apparent coding tutorial, is as basic a token as one can expect. After creation, Dog Collar was left cast aside and overshadowed for weeks by other projects on ShibSwap. As the second token to be launched on ShibaSwap, (with half the supply burned to the Shib token contract), community members decided to revitalize this underdog and prove gimmicks, fancy code, and “to the moon” marketing pushes are not necessary.
The fundamentals of Dog Collar are, and always have been, the community itself. The community infuses purpose, utility, and direction to Dog Collar. The community holds the intrinsic value, not the token. Tokens are simply an object to focus the power, talent, and tremendous ability of the community.
To that end, there will be no hidden roadmap, secret plans, or other opportunities for “insiders” to buy. All future developments, roadmaps, and opportunities will be planned in the open with input from all who wish to contribute. To our future -- together. #collarcrew
Tokenomics de Dog Collar (COLLAR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dog Collar (COLLAR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens COLLAR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens COLLAR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.