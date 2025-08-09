Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de INVEST en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de INVEST.

Le prix de Dog In Vest (INVEST) est actuellement de 0.00020265 USD avec une capitalisation boursière de $ 203.93K USD. Le prix de INVEST en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Dog In Vest (INVEST) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Dog In Vest en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Dog In Vest en USD était de $ -0.0001759565.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Dog In Vest en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Dog In Vest en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -18.86% 30 jours $ -0.0001759565 -86.82% 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Dog In Vest (INVEST)

Découvrez la dernière analyse de prix de Dog In Vest : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00018781$ 0.00018781 $ 0.00018781 Haut 24 h $ 0.00025044$ 0.00025044 $ 0.00025044 Sommet historique $ 0.0053796$ 0.0053796 $ 0.0053796 Variation du prix (1 h) -0.87% Changement de prix (1J) -18.86% Variation du prix (7 j) -62.09%

Informations de marché pour Dog In Vest (INVEST)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :