Prix de Dog With Purpose (DOPU)
Le prix de Dog With Purpose (DOPU) est actuellement de 0.00417346 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de DOPU en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de DOPU en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de DOPU.
Aujourd'hui, la variation du prix de Dog With Purpose en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Dog With Purpose en USD était de $ +0.0017485791.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Dog With Purpose en USD était de $ +0.0022165876.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Dog With Purpose en USD était de $ +0.0004935796439642232.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.17%
|30 jours
|$ +0.0017485791
|+41.90%
|60 jours
|$ +0.0022165876
|+53.11%
|90 jours
|$ +0.0004935796439642232
|+13.41%
Découvrez la dernière analyse de prix de Dog With Purpose : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.69%
+0.17%
-5.39%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
DOPU, the 'Dog with a Purpose,' your friendly guide in the world of blockchain and peer-to-peer payments. The DOPU token is designed to spread the word about the freedom and potential of digital wallets and decentralized finance. It’s more than just a token; it’s a movement towards financial liber By purchasing DOPU tokens, you’re not just investing; you’re actively participating in a decentralized financial system. We encourage our community to use DOPU tokens as liquidity in decentralized exchanges (DEXs) and engage with the broader DeFi ecosystem. This helps you gain freedom from centralized financial systems and those who control them. Additionally, we advise the DOPU community and token holders to engage with centralized exchanges to list DOPU tokens and add liquidity on both sides of the market. This strategy will help drive broader adoption and increase the user base, enhancing the accessibility and visibility of DOPU tokens in the financial ecosystem. Every trade or transfer of DOPU on a DEX or wallet burns 0.01% of the DOPU involved, directly reducing the total supply instead of paying fees to centralized exchanges or incurring expensive mining fees (unlike Bitcoin). This mechanism continuously decreases the number of DOPU tokens available, potentially increasing the value of the remaining tokens. List DOPU on your favorite DEX and watch the magic happen as each transaction not only saves you fees but also enhances token scarcity, making your DOPU token more valuable over time.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Dog With Purpose (DOPU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DOPU !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 DOPU à VND
₫109.8245999
|1 DOPU à AUD
A$0.0063853938
|1 DOPU à GBP
￡0.0030883604
|1 DOPU à EUR
€0.003547441
|1 DOPU à USD
$0.00417346
|1 DOPU à MYR
RM0.0176954704
|1 DOPU à TRY
₺0.1698180874
|1 DOPU à JPY
¥0.61349862
|1 DOPU à ARS
ARS$5.535051325
|1 DOPU à RUB
₽0.3319570084
|1 DOPU à INR
₹0.3660959112
|1 DOPU à IDR
Rp68.4173661024
|1 DOPU à KRW
₩5.8045316372
|1 DOPU à PHP
₱0.2381793622
|1 DOPU à EGP
￡E.0.2025797484
|1 DOPU à BRL
R$0.0226201532
|1 DOPU à CAD
C$0.0057176402
|1 DOPU à BDT
৳0.507701409
|1 DOPU à NGN
₦6.3911949094
|1 DOPU à UAH
₴0.1731568554
|1 DOPU à VES
Bs0.53420288
|1 DOPU à CLP
$4.04408274
|1 DOPU à PKR
Rs1.183593256
|1 DOPU à KZT
₸2.2510391202
|1 DOPU à THB
฿0.1349696964
|1 DOPU à TWD
NT$0.124577781
|1 DOPU à AED
د.إ0.0153165982
|1 DOPU à CHF
Fr0.003338768
|1 DOPU à HKD
HK$0.0327199264
|1 DOPU à MAD
.د.م0.037769813
|1 DOPU à MXN
$0.0777098252
|1 DOPU à PLN
zł0.015233129
|1 DOPU à RON
лв0.018154551
|1 DOPU à SEK
kr0.0400234814
|1 DOPU à BGN
лв0.0069696782
|1 DOPU à HUF
Ft1.420019765
|1 DOPU à CZK
Kč0.0875591908
|1 DOPU à KWD
د.ك0.0012729053
|1 DOPU à ILS
₪0.0143149678