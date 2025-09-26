Informations sur le prix de Dogami (DOGA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.31% Changement de prix (1J) +1.46% Variation du prix (7 j) -5.53% Variation du prix (7 j) -5.53%

Le prix en temps réel de Dogami (DOGA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DOGA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOGA est $ 0.413535, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DOGA a évolué de -1.31% au cours de la dernière heure, +1.46% sur 24 heures et de -5.53% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dogami (DOGA)

Capitalisation boursière $ 489.60K$ 489.60K $ 489.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 510.34K$ 510.34K $ 510.34K Offre en circulation 852.77M 852.77M 852.77M Offre totale 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

La capitalisation boursière actuelle de Dogami est de $ 489.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGA est de 852.77M, avec une offre totale de 888888888.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 510.34K.