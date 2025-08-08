Prix de Doge Baby (DOGE BABY)
Le prix de Doge Baby (DOGE BABY) est actuellement de 5.04 USD avec une capitalisation boursière de $ 1.51M USD. Le prix de DOGE BABY en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de DOGE BABY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de DOGE BABY.
Aujourd'hui, la variation du prix de Doge Baby en USD était de $ +0.410624.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Doge Baby en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Doge Baby en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Doge Baby en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.410624
|+8.86%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Doge Baby : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-1.52%
+8.86%
--
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Doge Baby (DOGE BABY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DOGE BABY !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 DOGE BABY à VND
₫132,627.6
|1 DOGE BABY à AUD
A$7.7112
|1 DOGE BABY à GBP
￡3.7296
|1 DOGE BABY à EUR
€4.284
|1 DOGE BABY à USD
$5.04
|1 DOGE BABY à MYR
RM21.3696
|1 DOGE BABY à TRY
₺205.0776
|1 DOGE BABY à JPY
¥740.88
|1 DOGE BABY à ARS
ARS$6,684.3
|1 DOGE BABY à RUB
₽401.1336
|1 DOGE BABY à INR
₹442.008
|1 DOGE BABY à IDR
Rp82,622.9376
|1 DOGE BABY à KRW
₩6,999.9552
|1 DOGE BABY à PHP
₱287.8344
|1 DOGE BABY à EGP
￡E.244.6416
|1 DOGE BABY à BRL
R$27.3168
|1 DOGE BABY à CAD
C$6.9048
|1 DOGE BABY à BDT
৳613.116
|1 DOGE BABY à NGN
₦7,718.2056
|1 DOGE BABY à UAH
₴209.1096
|1 DOGE BABY à VES
Bs645.12
|1 DOGE BABY à CLP
$4,883.76
|1 DOGE BABY à PKR
Rs1,429.344
|1 DOGE BABY à KZT
₸2,718.4248
|1 DOGE BABY à THB
฿162.9432
|1 DOGE BABY à TWD
NT$150.4944
|1 DOGE BABY à AED
د.إ18.4968
|1 DOGE BABY à CHF
Fr4.032
|1 DOGE BABY à HKD
HK$39.5136
|1 DOGE BABY à MAD
.د.م45.612
|1 DOGE BABY à MXN
$93.744
|1 DOGE BABY à PLN
zł18.396
|1 DOGE BABY à RON
лв21.924
|1 DOGE BABY à SEK
kr48.2832
|1 DOGE BABY à BGN
лв8.4168
|1 DOGE BABY à HUF
Ft1,711.9368
|1 DOGE BABY à CZK
Kč105.6384
|1 DOGE BABY à KWD
د.ك1.5372
|1 DOGE BABY à ILS
₪17.2872