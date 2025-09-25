Informations sur le prix de Doge Base (DOGEBASE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00026399
Haut 24 h $ 0.00162698
Sommet historique $ 0.00162698
Prix le plus bas $ 0.00026399
Variation du prix (1 h) +1.38%
Changement de prix (1J) -74.43%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Doge Base (DOGEBASE) est de $0.00040007. Au cours des dernières 24 heures, DOGEBASE a évolué entre un minimum de $ 0.00026399 et un maximum de $ 0.00162698, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOGEBASE est $ 0.00162698, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00026399.

En termes de performance à court terme, DOGEBASE a évolué de +1.38% au cours de la dernière heure, -74.43% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Doge Base (DOGEBASE)

Capitalisation boursière $ 393.20K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 393.20K
Offre en circulation 1.00B
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Doge Base est de $ 393.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGEBASE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 393.20K.