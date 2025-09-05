En savoir plus sur DHC

Informations sur le prix de DHC

Livre blanc de DHC

Site officiel de DHC

Tokenomics de DHC

Prévisions de prix de DHC

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Doge Head Coin

Prix de Doge Head Coin (DHC)

Non listé

Prix en temps réel : 1 DHC à USD

$0.065503
$0.065503$0.065503
+14.80%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Doge Head Coin (DHC) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:12:14 (UTC+8)

Informations sur le prix de Doge Head Coin (DHC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.04696385
$ 0.04696385$ 0.04696385
Bas 24 h
$ 0.070628
$ 0.070628$ 0.070628
Haut 24 h

$ 0.04696385
$ 0.04696385$ 0.04696385

$ 0.070628
$ 0.070628$ 0.070628

$ 0.070628
$ 0.070628$ 0.070628

$ 0.03381452
$ 0.03381452$ 0.03381452

+0.88%

+15.38%

--

--

Le prix en temps réel de Doge Head Coin (DHC) est de $0.065815. Au cours des dernières 24 heures, DHC a évolué entre un minimum de $ 0.04696385 et un maximum de $ 0.070628, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DHC est $ 0.070628, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03381452.

En termes de performance à court terme, DHC a évolué de +0.88% au cours de la dernière heure, +15.38% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Doge Head Coin (DHC)

$ 659.68K
$ 659.68K$ 659.68K

--
----

$ 659.68K
$ 659.68K$ 659.68K

10.02M
10.02M 10.02M

10,023,233.19083543
10,023,233.19083543 10,023,233.19083543

La capitalisation boursière actuelle de Doge Head Coin est de $ 659.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DHC est de 10.02M, avec une offre totale de 10023233.19083543. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 659.68K.

Historique du prix de Doge Head Coin (DHC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Doge Head Coin en USD était de $ +0.00877281.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Doge Head Coin en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Doge Head Coin en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Doge Head Coin en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00877281+15.38%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Doge Head Coin (DHC)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Doge Head Coin (USD)

Combien vaudra Doge Head Coin (DHC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Doge Head Coin (DHC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Doge Head Coin.

Consultez la prévision de prix de Doge Head Coin maintenant !

DHC en devises locales

Tokenomics de Doge Head Coin (DHC)

Comprendre la tokenomics de Doge Head Coin (DHC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DHC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Doge Head Coin (DHC)

Combien vaut Doge Head Coin (DHC) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DHC en USD est de 0.065815 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DHC à USD ?
Le prix actuel de DHC en USD est $ 0.065815. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Doge Head Coin ?
La capitalisation boursière de DHC est de $ 659.68K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DHC ?
L'offre en circulation de DHC est de 10.02M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DHC ?
DHC a atteint un prix ATH de 0.070628 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DHC ?
DHC a vu un prix ATL de 0.03381452 USD.
Quel est le volume de trading de DHC ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DHC est de -- USD.
Est-ce que DHC va augmenter cette année ?
DHC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DHC pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:12:14 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Doge Head Coin (DHC)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-04 17:54:00Mises à jour de l'industrie
Classement des flux entrants/sortants de capitaux au comptant sur 24h : Sortie nette de 32,2 millions $ pour WLFI, entrée nette de 16,78 millions $ pour XRP
09-04 13:57:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées nettes de 300,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum spot ont connu des sorties nettes de 38,2 millions de dollars
09-04 10:38:00Mises à jour de l'industrie
Les réserves des plateformes d'échange ETH atteignent leur plus bas niveau en 3 ans, avec des retraits accélérés au cours des 3 derniers mois
09-03 18:16:00Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
09-03 13:43:00Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
09-03 08:42:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.