Informations sur le prix de Doge Head Coin (DHC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04696385 $ 0.04696385 $ 0.04696385 Bas 24 h $ 0.070628 $ 0.070628 $ 0.070628 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04696385$ 0.04696385 $ 0.04696385 Haut 24 h $ 0.070628$ 0.070628 $ 0.070628 Sommet historique $ 0.070628$ 0.070628 $ 0.070628 Prix le plus bas $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 Variation du prix (1 h) +0.88% Changement de prix (1J) +15.38% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Doge Head Coin (DHC) est de $0.065815. Au cours des dernières 24 heures, DHC a évolué entre un minimum de $ 0.04696385 et un maximum de $ 0.070628, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DHC est $ 0.070628, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03381452.

En termes de performance à court terme, DHC a évolué de +0.88% au cours de la dernière heure, +15.38% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Doge Head Coin (DHC)

Capitalisation boursière $ 659.68K$ 659.68K $ 659.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 659.68K$ 659.68K $ 659.68K Offre en circulation 10.02M 10.02M 10.02M Offre totale 10,023,233.19083543 10,023,233.19083543 10,023,233.19083543

La capitalisation boursière actuelle de Doge Head Coin est de $ 659.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DHC est de 10.02M, avec une offre totale de 10023233.19083543. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 659.68K.