Tokenomics de Doge KaKi (KAKI)
Informations sur Doge KaKi (KAKI)
Doge KaKi is a community-driven and fully decentralized crypto token that has taken the meme world by storm. It is the perfect coin for those who want to invest in cryptocurrency and save dogs in need at the same time. With a fast-growing user base, Doge KaKi is quickly becoming the most valuable MEMECOIN in the Hong Kong sector.
Unlike other cryptocurrencies, Doge KaKi is hyper-deflationary, meaning that every transaction results in the burning of a certain percentage of coins. This process ensures that the value of Doge KaKi increases over time, making it an ideal investment for long-term holders. Furthermore, Doge KaKi is built on the Binance smart chain, making its blocks 10 times faster than ordinary coins, making transactions fast and efficient.
Doge KaKi also has a built-in smart bet system that rewards users with additional coins for every transaction they make. This incentive system encourages more people to hold onto their Doge KaKi coins, making the token even more valuable. With no transaction tax and no locker or tea access, Doge KaKi is the most convenient and cost-effective MEMECOIN available.
Tokenomics et analyse de prix de Doge KaKi (KAKI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Doge KaKi (KAKI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Doge KaKi (KAKI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Doge KaKi (KAKI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KAKI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KAKI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KAKI, explorez le prix en direct du token KAKI !
Prévision du prix de KAKI
Vous voulez savoir dans quelle direction KAKI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de KAKI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.