Prix de Doge Strategy aujourd'hui

Le prix de Doge Strategy (DOGESTR) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DOGESTR en USD est de $ 0 par DOGESTR.

Doge Strategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,705.18 et une offre en circulation de 1.00B DOGESTR. Au cours des dernières 24 heures, DOGESTR a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01630849, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, DOGESTR a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Doge Strategy (DOGESTR)

Capitalisation boursière $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Doge Strategy est de $ 7.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGESTR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.71K.