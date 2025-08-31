Informations sur le prix de DogeFork (DORK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000373 $ 0.00000373 $ 0.00000373 Bas 24 h $ 0.00000678 $ 0.00000678 $ 0.00000678 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000373$ 0.00000373 $ 0.00000373 Haut 24 h $ 0.00000678$ 0.00000678 $ 0.00000678 Sommet historique $ 0.00000678$ 0.00000678 $ 0.00000678 Prix le plus bas $ 0.00000373$ 0.00000373 $ 0.00000373 Variation du prix (1 h) +1.76% Changement de prix (1J) -3.16% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de DogeFork (DORK) est de $0.00000407. Au cours des dernières 24 heures, DORK a évolué entre un minimum de $ 0.00000373 et un maximum de $ 0.00000678, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DORK est $ 0.00000678, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000373.

En termes de performance à court terme, DORK a évolué de +1.76% au cours de la dernière heure, -3.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DogeFork (DORK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 613.14K$ 613.14K $ 613.14K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 149,989,705,249.4997 149,989,705,249.4997 149,989,705,249.4997

La capitalisation boursière actuelle de DogeFork est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DORK est de 0.00, avec une offre totale de 149989705249.4997. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 613.14K.