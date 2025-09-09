Informations sur le prix de Dogenarii coin (DOGENARII) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00009838 $ 0.00009838 $ 0.00009838 Bas 24 h $ 0.00034684 $ 0.00034684 $ 0.00034684 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00009838$ 0.00009838 $ 0.00009838 Haut 24 h $ 0.00034684$ 0.00034684 $ 0.00034684 Sommet historique $ 0.00034684$ 0.00034684 $ 0.00034684 Prix le plus bas $ 0.00009838$ 0.00009838 $ 0.00009838 Variation du prix (1 h) -3.73% Changement de prix (1J) -67.56% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Dogenarii coin (DOGENARII) est de $0.00011057. Au cours des dernières 24 heures, DOGENARII a évolué entre un minimum de $ 0.00009838 et un maximum de $ 0.00034684, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOGENARII est $ 0.00034684, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009838.

En termes de performance à court terme, DOGENARII a évolué de -3.73% au cours de la dernière heure, -67.56% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dogenarii coin (DOGENARII)

Capitalisation boursière $ 109.64K$ 109.64K $ 109.64K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 109.64K$ 109.64K $ 109.64K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,992,588.255018 999,992,588.255018 999,992,588.255018

La capitalisation boursière actuelle de Dogenarii coin est de $ 109.64K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGENARII est de 999.99M, avec une offre totale de 999992588.255018. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 109.64K.