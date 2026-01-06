Quel est le prix en temps réel de Dogenerates aujourd'hui ?

Le prix en direct de Dogenerates s'élève à $, avec une variation de 0.18 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre est actualisé en permanence pour refléter précisément les conditions du marché mondial.

À quoi ressemble la structure quotidienne des prix pour DOGEN ?

DOGEN a échangé entre $ et $, offrant ainsi un aperçu de la force des prix intrajournaliers et des zones potentielles de cassure.

Quelle est l'ampleur de la volatilité affichée par Dogenerates aujourd'hui ?

Le token a connu une volatilité de -- % au cours de la dernière journée, aidant ainsi les traders à déterminer si le marché est stable ou fortement réactif.

Dans quelle zone technique DOGEN évolue-t-il actuellement ?

Les mouvements de prix par rapport aux sommets et creux récents indiquent que DOGEN présente une dynamique modérée à court terme, influencée par la liquidité et la direction générale du marché.

Quel est le classement global et la taille du marché pour Dogenerates ?

Avec une capitalisation boursière de $17822.65, Dogenerates occupe le #10163, ce qui témoigne d'une forte présence sur le marché et d'un vif intérêt des investisseurs.

Quelle a été l'activité de trading récente pour DOGEN ?

Le token a généré un volume de trading de $-- sur 24 heures, illustrant un engagement actif des traders du monde entier.

Comment Dogenerates se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Son ATH est de $0.00000237, tandis que son ATL est de $, offrant ainsi une perspective sur le potentiel de prix à long terme et les baisses observées.

Quels sont les fondamentaux qui influencent le comportement du marché de DOGEN ?

Les facteurs clés incluent l'offre en circulation (420690000000.0 tokens), la performance de la catégorie dans Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed, ainsi que l'activité sur la chaîne --, tous ces éléments façonnant l'évolution des prix du token.