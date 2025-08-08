Qu'est-ce que DogPad Finance (DOGPAD)

The main utility and $DOGPAD “burner” is the LaunchPad, where Shibarium projects can launch their ICOs. But this isn’t all, as DogPad will have a whole ecosystem of utilities for the creation of new tokens on Shibarium: Launchpad: Create ICOs for projects Contract Creation: Deploy contracts without code knowledge Telegram Bot Deployer: Deploy contracts without code knowledge through our telegram bot Farming Pools: Create farming pools for your token, where holders can add liquidity and generate income from holding liquidity tokens Bridge: A simple and known bridge where you can bridge your $BONE from the Ethereum chain to the Shibarium chain, paying a low 0.5% fee which is stored in $DOGPAD’s treasury Locker: One of the fastest utilities to build, and with the correct exposure, one of the most profitables. Team’s will pay $BONE fees to lock their Liquidity tokens or just to create Vestings. Based on the amount of tokens on a new chain, having such utility pre-launch will make us shine from the rest of projects These utilities will generates us an income, which 70% will be used to buy & burn $DOGPAD monthly

Ressource de DogPad Finance (DOGPAD) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de DogPad Finance (DOGPAD)

Comprendre la tokenomics de DogPad Finance (DOGPAD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DOGPAD !