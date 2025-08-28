Prix de DOGUE (DOGUE)
Le prix en temps réel de DOGUE (DOGUE) est de $0.0001479. Au cours des dernières 24 heures, DOGUE a évolué entre un minimum de $ 0.00009446 et un maximum de $ 0.00015792, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOGUE est $ 0.00018453, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007858.
En termes de performance à court terme, DOGUE a évolué de +1.62% au cours de la dernière heure, +56.58% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de DOGUE est de $ 147.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGUE est de 999.92M, avec une offre totale de 999923037.384565. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 147.39K.
Aujourd'hui, la variation du prix de DOGUE en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de DOGUE en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de DOGUE en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de DOGUE en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+56.58%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
DOGUE – The Gentleman of Memecoins DOGUE is a memecoin born from the #DOGUE trend launched by Vogue. Our community loves to create stylish dogs to parody crypto and financial news through elegance and humor. Our mascot: a dogue in a suit and Prada glasses. He symbolizes today’s society, where many strive to show the most beautiful, the most chic—often just to get noticed. But very few embody the true gentleman. DOGUE, however, is that true Gentleman. Neither rich nor poor: he represents an alternative to the degeneracy omnipresent in the crypto world. We stand for elegance, beauty, and style—without pretension. DOGUE is the meeting point of memes, fashion, and timeless class.
