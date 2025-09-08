Informations sur le prix de Doll Face (DOLL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00102769 $ 0.00102769 $ 0.00102769 Bas 24 h $ 0.00181471 $ 0.00181471 $ 0.00181471 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00102769$ 0.00102769 $ 0.00102769 Haut 24 h $ 0.00181471$ 0.00181471 $ 0.00181471 Sommet historique $ 0.00248624$ 0.00248624 $ 0.00248624 Prix le plus bas $ 0.00102769$ 0.00102769 $ 0.00102769 Variation du prix (1 h) -0.59% Changement de prix (1J) -25.48% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Doll Face (DOLL) est de $0.00135113. Au cours des dernières 24 heures, DOLL a évolué entre un minimum de $ 0.00102769 et un maximum de $ 0.00181471, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOLL est $ 0.00248624, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00102769.

En termes de performance à court terme, DOLL a évolué de -0.59% au cours de la dernière heure, -25.48% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Doll Face (DOLL)

Capitalisation boursière $ 135.11K$ 135.11K $ 135.11K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 135.11K$ 135.11K $ 135.11K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Doll Face est de $ 135.11K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOLL est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 135.11K.