Prix de Dollar Cost Average (DCA)
+4.74%
+22.53%
--
--
Le prix en temps réel de Dollar Cost Average (DCA) est de $0.00088483. Au cours des dernières 24 heures, DCA a évolué entre un minimum de $ 0.00068007 et un maximum de $ 0.00090056, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DCA est $ 0.00090056, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0003616.
En termes de performance à court terme, DCA a évolué de +4.74% au cours de la dernière heure, +22.53% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Dollar Cost Average est de $ 887.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DCA est de 999.99M, avec une offre totale de 999993382.93972. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 887.42K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Dollar Cost Average en USD était de $ +0.00016271.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Dollar Cost Average en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Dollar Cost Average en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Dollar Cost Average en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00016271
|+22.53%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time. DCA: The Player + Ecosystem project In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom. The Grand Disconnect: A generational opportunity The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding. Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed. The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence. Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose. Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Dollar Cost Average (DCA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Dollar Cost Average (DCA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Dollar Cost Average.
Consultez la prévision de prix de Dollar Cost Average maintenant !
Comprendre la tokenomics de Dollar Cost Average (DCA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DCA !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-11 22:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Le taux annuel de l'IPC non ajusté américain d'août enregistré à 2,9 %, conforme aux attentes du marché
|09-11 17:57:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de la saison des altcoins atteint un sommet de 90 jours, actuellement à 67
|09-11 14:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 741,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 171,5 millions de dollars
|09-11 06:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin reprennent, avec un transfert net sortant de 2 918,57 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
|09-11 04:54:00
|Mises à jour de l'industrie
Président de la SEC : La Combinaison de la Blockchain et de l'IA Ouvrira une Nouvelle Ère de Prospérité, la SEC Déterminée à Saisir les Opportunités Actuelles
|09-10 13:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Le rallye des altcoins pourrait être "de courte durée", la capitalisation du marché crypto tombe sous les 4 billions de dollars
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.