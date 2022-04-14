Tokenomics de Dope (DOPE)
Informations sur Dope (DOPE)
$DOPE - The Illegitimate Lovechild of Doge & Pepe
Somewhere deep in the blockchain sewer, Doge and Pepe had an awkward staring contest… …one thing led to another, it turned into a one-night stand.… and BOOM
9 months later, out popped $DOPE - a cursed yet majestic dopamine-infused memecoin baby that no one asked for but everyone needed.
Now it’s here. It’s loud. It’s DOPE. This isn’t financial advice, this is emotional damage on-chain
No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are locked, and contract ownership is renounced.
Tokenomics et analyse de prix de Dope (DOPE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dope (DOPE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Dope (DOPE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dope (DOPE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOPE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOPE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DOPE, explorez le prix en direct du token DOPE !
Prévision du prix de DOPE
Vous voulez savoir dans quelle direction DOPE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DOPE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.