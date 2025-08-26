Informations sur le prix de Dorol (DRL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 3,365.52 Haut 24 h $ 3,367.45 Sommet historique $ 3,367.45 Prix le plus bas $ 3,365.52 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +0.00% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Dorol (DRL) est de $3,367.34. Au cours des dernières 24 heures, DRL a évolué entre un minimum de $ 3,365.52 et un maximum de $ 3,367.45, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DRL est $ 3,367.45, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 3,365.52.

En termes de performance à court terme, DRL a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +0.00% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dorol (DRL)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.67B Offre en circulation 0.00 Offre totale 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Dorol est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DRL est de 0.00, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.67B.