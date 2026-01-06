Prix de Down Bad Gaming aujourd'hui

Le prix de Down Bad Gaming (DOWNBAD) en direct est actuellement de $ 0.00037657, avec une variation de 0.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DOWNBAD en USD est de $ 0.00037657 par DOWNBAD.

Down Bad Gaming se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 234,564 et une offre en circulation de 622.90M DOWNBAD. Au cours des dernières 24 heures, DOWNBAD a été échangé entre $ 0.00037657 (plus bas) et $ 0.00037742 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00161993, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00032656.

En termes de performance à court terme, DOWNBAD a varié de -0.14% au cours de la dernière heure et de +11.70% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Down Bad Gaming (DOWNBAD)

Capitalisation boursière $ 234.56K$ 234.56K $ 234.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 234.56K$ 234.56K $ 234.56K Offre en circulation 622.90M 622.90M 622.90M Offre totale 622,899,732.348841 622,899,732.348841 622,899,732.348841

La capitalisation boursière actuelle de Down Bad Gaming est de $ 234.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOWNBAD est de 622.90M, avec une offre totale de 622899732.348841. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 234.56K.