Informations sur le prix de Dr Emma Sage (EMMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00022733 $ 0.00022733 $ 0.00022733 Bas 24 h $ 0.00025722 $ 0.00025722 $ 0.00025722 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00022733$ 0.00022733 $ 0.00022733 Haut 24 h $ 0.00025722$ 0.00025722 $ 0.00025722 Sommet historique $ 0.00025722$ 0.00025722 $ 0.00025722 Prix le plus bas $ 0.00022523$ 0.00022523 $ 0.00022523 Variation du prix (1 h) -2.18% Changement de prix (1J) -3.26% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Dr Emma Sage (EMMA) est de $0.00023549. Au cours des dernières 24 heures, EMMA a évolué entre un minimum de $ 0.00022733 et un maximum de $ 0.00025722, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EMMA est $ 0.00025722, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00022523.

En termes de performance à court terme, EMMA a évolué de -2.18% au cours de la dernière heure, -3.26% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dr Emma Sage (EMMA)

Capitalisation boursière $ 235.49K$ 235.49K $ 235.49K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 235.49K$ 235.49K $ 235.49K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Dr Emma Sage est de $ 235.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EMMA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 235.49K.