Tokenomics de Dragon Coin ($DGN)
Informations sur Dragon Coin ($DGN)
Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success.
Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.
Tokenomics et analyse de prix de Dragon Coin ($DGN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dragon Coin ($DGN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Dragon Coin ($DGN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dragon Coin ($DGN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $DGN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $DGN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $DGN, explorez le prix en direct du token $DGN !
Prévision du prix de $DGN
Vous voulez savoir dans quelle direction $DGN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de $DGN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.