Informations sur DragonX (DRGX)

DragonX is the world's first Zcash Protocol coin using RandomX an ASICS resistant Proof-of-Work and will be launched as a Hush Arrakis Chain (HAC).

There is no Premine. There in no Dev Tax. There is no Tail Emissions.

Site officiel : https://dragonx.is/ Livre blanc : https://dragonx.is/whitepaper.pdf