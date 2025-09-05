Informations sur le prix de Drawcast (DRAW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000279 $ 0.00000279 $ 0.00000279 Bas 24 h $ 0.00000301 $ 0.00000301 $ 0.00000301 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000279$ 0.00000279 $ 0.00000279 Haut 24 h $ 0.00000301$ 0.00000301 $ 0.00000301 Sommet historique $ 0.00000305$ 0.00000305 $ 0.00000305 Prix le plus bas $ 0.00000274$ 0.00000274 $ 0.00000274 Variation du prix (1 h) -0.21% Changement de prix (1J) -3.39% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Drawcast (DRAW) est de $0.0000029. Au cours des dernières 24 heures, DRAW a évolué entre un minimum de $ 0.00000279 et un maximum de $ 0.00000301, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DRAW est $ 0.00000305, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000274.

En termes de performance à court terme, DRAW a évolué de -0.21% au cours de la dernière heure, -3.39% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Drawcast (DRAW)

Capitalisation boursière $ 290.65K$ 290.65K $ 290.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 290.65K$ 290.65K $ 290.65K Offre en circulation 100.00B 100.00B 100.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Drawcast est de $ 290.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DRAW est de 100.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 290.65K.