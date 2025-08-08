Qu'est-ce que Dreamsync (DREAM)

Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.

Ressource de Dreamsync (DREAM) Site officiel

Tokenomics de Dreamsync (DREAM)

Comprendre la tokenomics de Dreamsync (DREAM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DREAM !