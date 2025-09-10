Qu'est-ce que DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

Ressource de DRESSdio (DRESS) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de DRESSdio (DRESS)

Comprendre la tokenomics de DRESSdio (DRESS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DRESS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DRESSdio (DRESS) Combien vaut DRESSdio (DRESS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DRESS en USD est de 0.060767 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DRESS à USD ? $ 0.060767 . Consultez le Le prix actuel de DRESS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de DRESSdio ? La capitalisation boursière de DRESS est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DRESS ? L'offre en circulation de DRESS est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DRESS ? DRESS a atteint un prix ATH de 0.077148 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DRESS ? DRESS a vu un prix ATL de 0.05291 USD . Quel est le volume de trading de DRESS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DRESS est de -- USD . Est-ce que DRESS va augmenter cette année ? DRESS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DRESS pour une analyse plus approfondie.

