Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de EGN en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de EGN.

Le prix de Edu3Games (EGN) est actuellement de 0.03857139 USD avec une capitalisation boursière de $ 38.57M USD. Le prix de EGN en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Edu3Games (EGN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Edu3Games en USD était de $ +0.00018793.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Edu3Games en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Edu3Games en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Edu3Games en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00018793 +0.49% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Edu3Games (EGN)

Découvrez la dernière analyse de prix de Edu3Games : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.03814323$ 0.03814323 $ 0.03814323 Haut 24 h $ 0.03868651$ 0.03868651 $ 0.03868651 Sommet historique $ 0.03899281$ 0.03899281 $ 0.03899281 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +0.49% Variation du prix (7 j) +3.30%

Informations de marché pour Edu3Games (EGN)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :