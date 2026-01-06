Prix de ElevateFi aujourd'hui

Le prix de ElevateFi (EFI) en direct est actuellement de $ 16.11, avec une variation de 0.58 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de EFI en USD est de $ 16.11 par EFI.

ElevateFi se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 824,244 et une offre en circulation de 51.15K EFI. Au cours des dernières 24 heures, EFI a été échangé entre $ 15.97 (plus bas) et $ 17.04 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 20.31, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 15.97.

En termes de performance à court terme, EFI a varié de +0.58% au cours de la dernière heure et de -5.46% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ElevateFi (EFI)

Capitalisation boursière $ 824.24K$ 824.24K $ 824.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 825.83K$ 825.83K $ 825.83K Offre en circulation 51.15K 51.15K 51.15K Offre totale 51,253.42361922131 51,253.42361922131 51,253.42361922131

La capitalisation boursière actuelle de ElevateFi est de $ 824.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EFI est de 51.15K, avec une offre totale de 51253.42361922131. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 825.83K.