Informations sur le prix de Emerge (EMERGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000056 $ 0.0000056 $ 0.0000056 Bas 24 h $ 0.00000785 $ 0.00000785 $ 0.00000785 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000056$ 0.0000056 $ 0.0000056 Haut 24 h $ 0.00000785$ 0.00000785 $ 0.00000785 Sommet historique $ 0.00000911$ 0.00000911 $ 0.00000911 Prix le plus bas $ 0.0000056$ 0.0000056 $ 0.0000056 Variation du prix (1 h) +0.21% Changement de prix (1J) -27.15% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Emerge (EMERGE) est de $0.00000563. Au cours des dernières 24 heures, EMERGE a évolué entre un minimum de $ 0.0000056 et un maximum de $ 0.00000785, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EMERGE est $ 0.00000911, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000056.

En termes de performance à court terme, EMERGE a évolué de +0.21% au cours de la dernière heure, -27.15% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Emerge (EMERGE)

Capitalisation boursière $ 365.91K$ 365.91K $ 365.91K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 562.94K$ 562.94K $ 562.94K Offre en circulation 65.00B 65.00B 65.00B Offre totale 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalisation boursière actuelle de Emerge est de $ 365.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EMERGE est de 65.00B, avec une offre totale de 99999999999.99998. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 562.94K.