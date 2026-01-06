Prix de Emperor aujourd'hui

Le prix de Emperor (EMPI) en direct est actuellement de $ 0.01796541, avec une variation de 0.09 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de EMPI en USD est de $ 0.01796541 par EMPI.

Emperor se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,796,541 et une offre en circulation de 100.00M EMPI. Au cours des dernières 24 heures, EMPI a été échangé entre $ 0.01776718 (plus bas) et $ 0.01826022 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.03145494, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.01679469.

En termes de performance à court terme, EMPI a varié de -0.24% au cours de la dernière heure et de +2.26% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Emperor (EMPI)

Capitalisation boursière $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Emperor est de $ 1.80M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EMPI est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.80M.