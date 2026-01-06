Prix de Emulites aujourd'hui

Le prix de Emulites (EMULITES) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 4.63 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de EMULITES en USD est de $ 0 par EMULITES.

Emulites se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 29,319 et une offre en circulation de 999.44M EMULITES. Au cours des dernières 24 heures, EMULITES a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00466691, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, EMULITES a varié de +0.84% au cours de la dernière heure et de +13.03% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Emulites (EMULITES)

Capitalisation boursière $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K Offre en circulation 999.44M 999.44M 999.44M Offre totale 999,435,773.680752 999,435,773.680752 999,435,773.680752

