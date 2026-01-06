Prix de Enkrion aujourd'hui

Le prix de Enkrion (ENKRION) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 2.16 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ENKRION en USD est de $ 0 par ENKRION.

Enkrion se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,210.7 et une offre en circulation de 999.91M ENKRION. Au cours des dernières 24 heures, ENKRION a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, ENKRION a varié de +0.20% au cours de la dernière heure et de +11.49% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Enkrion (ENKRION)

Capitalisation boursière $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Offre en circulation 999.91M 999.91M 999.91M Offre totale 999,911,649.0294 999,911,649.0294 999,911,649.0294

La capitalisation boursière actuelle de Enkrion est de $ 5.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ENKRION est de 999.91M, avec une offre totale de 999911649.0294. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.21K.