Qu’est-ce que EQTY ?

EQTY est né comme l’aboutissement de ces efforts – le maillon manquant conçu pour relier la propriété juridique réelle à la liquidité sur blockchain. C’est notre réponse aux besoins du marché en matière d’une plateforme qui ne se contente pas de connecter les actifs à la DeFi, mais les relie également à la réalité. Nous avons méticuleusement conçu EQTY afin de fournir des preuves ancrées, des identités vérifiables, une conformité respectueuse de la vie privée ainsi qu’un cadre solide pour la fractionnalisation et la gouvernance.

Quel est le prix actuel de EQTY ?

Le prix en direct de EQTY (EQTY) est de $0.00397592 USD. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne EQTY sur le marché ?

EQTY occupe actuellement le rang n°3660 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de $1157170. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de EQTY ?

L'offre en circulation de EQTY est de 291044699.1775672 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour EQTY ?

Durant les dernières 24 heures, EQTY a échangé dans une fourchette comprise entre $0.00388374 (plus bas sur 24 heures) et $0.00411477 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point EQTY est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

EQTY a atteint un plus haut historique de $0.901021, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de $0.00202503. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de EQTY est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à $--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour EQTY ?

La variation actuelle du prix de -1.24% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.