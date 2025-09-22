Qu'est-ce que ErectusDAO (YUGE)

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

Ressource de ErectusDAO (YUGE) Site officiel

YUGE en devises locales

Tokenomics de ErectusDAO (YUGE)

Comprendre la tokenomics de ErectusDAO (YUGE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token YUGE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur ErectusDAO (YUGE) Combien vaut ErectusDAO (YUGE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de YUGE en USD est de 0.2544 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de YUGE à USD ? $ 0.2544 . Consultez le Le prix actuel de YUGE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de ErectusDAO ? La capitalisation boursière de YUGE est de $ 407.71K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de YUGE ? L'offre en circulation de YUGE est de 1.60M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de YUGE ? YUGE a atteint un prix ATH de 0.281013 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de YUGE ? YUGE a vu un prix ATL de 0.256382 USD . Quel est le volume de trading de YUGE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour YUGE est de -- USD . Est-ce que YUGE va augmenter cette année ? YUGE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de YUGE pour une analyse plus approfondie.

