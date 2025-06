Qu'est-ce que Eric (ERIC)

A community claimed ownership for this token on Mar 26 2025 Community Claim 🔥 Community Takeover Alert! 🔥 After the dev sold out and left, the community took over! 🚀… $ERIC - A Community-Led Rebirth 🚀 After the original dev sold out and left the project, the $ERIC community took the reins and led a powerful transformation. Under the leadership of @MCOWOLF101 on X and with a dedicated team of Cronos builders, we’re stronger than ever. In just a short time, we’ve: ✅ Launched a new website with a fresh vision 🌐 ✅ Secured new liquidity pairs 💧 ✅ Locked 5% of the supply in a vault until September 🔒 ✅ Got whitelisted on Wolfswap, Puush, ObsidianSwap, and Nodilas 🔥 ✅ Gained incredible momentum and support from the community 💪 These are just some of our highlights — check our socials for more! Built by the people, for the people — we’re taking $ERIC to new heights! 🛠️💎 Updates will be posted regularly on X and Discord, so stay tuned! 📲

