Informations sur le prix de Eris Amplified Luna (AMPLUNA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.264714 $ 0.264714 $ 0.264714 Bas 24 h $ 0.276048 $ 0.276048 $ 0.276048 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.264714$ 0.264714 $ 0.264714 Haut 24 h $ 0.276048$ 0.276048 $ 0.276048 Sommet historique $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Prix le plus bas $ 0.154783$ 0.154783 $ 0.154783 Variation du prix (1 h) +0.10% Changement de prix (1J) +2.26% Variation du prix (7 j) +7.66% Variation du prix (7 j) +7.66%

Le prix en temps réel de Eris Amplified Luna (AMPLUNA) est de $0.275257. Au cours des dernières 24 heures, AMPLUNA a évolué entre un minimum de $ 0.264714 et un maximum de $ 0.276048, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AMPLUNA est $ 4.1, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.154783.

En termes de performance à court terme, AMPLUNA a évolué de +0.10% au cours de la dernière heure, +2.26% sur 24 heures et de +7.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale ---- --

La capitalisation boursière actuelle de Eris Amplified Luna est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AMPLUNA est de 0.00, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.00.