Découvrez les informations clés sur Ertha (ERTHA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Ertha (ERTHA)

A brand new futuristic metaverse NFT game. Get ready for amazing Play 2 Earn (P2E) & Play 2 Learn (P2L) mechanics!

Site officiel : https://ertha.io/