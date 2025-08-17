Qu'est-ce que ETH Strategy (STRAT)

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution. The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield. STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

Ressource de ETH Strategy (STRAT) Site officiel

Prévision de prix de ETH Strategy (USD)

STRAT en devises locales

Tokenomics de ETH Strategy (STRAT)

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur ETH Strategy (STRAT) Combien vaut ETH Strategy (STRAT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de STRAT en USD est de 0.783085 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de STRAT à USD ? $ 0.783085 . Consultez le Le prix actuel de STRAT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de ETH Strategy ? La capitalisation boursière de STRAT est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de STRAT ? L'offre en circulation de STRAT est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STRAT ? STRAT a atteint un prix ATH de 0.85358 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STRAT ? STRAT a vu un prix ATL de 0.737803 USD . Quel est le volume de trading de STRAT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STRAT est de -- USD . Est-ce que STRAT va augmenter cette année ? STRAT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STRAT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur ETH Strategy (STRAT)