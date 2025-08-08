En savoir plus sur SENA

Informations sur le prix de SENA

Livre blanc de SENA

Site officiel de SENA

Tokenomics de SENA

Prévisions de prix de SENA

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Ethena Staked ENA

Prix de Ethena Staked ENA (SENA)

Non listé

Graphique du prix du Ethena Staked ENA (SENA) en temps réel

$0.627383
$0.627383$0.627383
+2.70%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD

Prix de Ethena Staked ENA (SENA) aujourd'hui

Le prix de Ethena Staked ENA (SENA) est actuellement de 0.627383 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de SENA en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de Ethena Staked ENA :

$ 2.18M USD
Volume de trading sur 24 heures
+2.72%
Variation du prix de Ethena Staked ENA sur 24 heures
0.00 USD
Offre en circulation

Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de SENA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de SENA.

Performance du prix de Ethena Staked ENA (SENA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Ethena Staked ENA en USD était de $ +0.01659863.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Ethena Staked ENA en USD était de $ +0.8699383648.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Ethena Staked ENA en USD était de $ +0.6298996841.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Ethena Staked ENA en USD était de $ +0.24139081455506415.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.01659863+2.72%
30 jours$ +0.8699383648+138.66%
60 jours$ +0.6298996841+100.40%
90 jours$ +0.24139081455506415+62.54%

Analyse de prix de Ethena Staked ENA (SENA)

Découvrez la dernière analyse de prix de Ethena Staked ENA : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 0.609707
$ 0.609707$ 0.609707

$ 0.657876
$ 0.657876$ 0.657876

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

-0.38%

+2.72%

+8.60%

Informations de marché pour Ethena Staked ENA (SENA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

0.00
0.00 0.00

Qu'est-ce que Ethena Staked ENA (SENA)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Ethena Staked ENA (SENA)

Livre blanc
Site officiel

Tokenomics de Ethena Staked ENA (SENA)

Comprendre la tokenomics de Ethena Staked ENA (SENA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SENA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Ethena Staked ENA (SENA)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

SENA en devises locales

1 SENA à VND
16,509.583645
1 SENA à AUD
A$0.95989599
1 SENA à GBP
0.46426342
1 SENA à EUR
0.53327555
1 SENA à USD
$0.627383
1 SENA à MYR
RM2.66010392
1 SENA à TRY
25.52821427
1 SENA à JPY
¥92.225301
1 SENA à ARS
ARS$832.06670375
1 SENA à RUB
49.90831765
1 SENA à INR
55.02776293
1 SENA à IDR
Rp10,284.96556752
1 SENA à KRW
872.57682406
1 SENA à PHP
35.760831
1 SENA à EGP
￡E.30.45317082
1 SENA à BRL
R$3.40041586
1 SENA à CAD
C$0.85951471
1 SENA à BDT
76.32114195
1 SENA à NGN
960.76805237
1 SENA à UAH
26.03012067
1 SENA à VES
Bs80.305024
1 SENA à CLP
$607.934127
1 SENA à PKR
Rs177.9258188
1 SENA à KZT
338.39156871
1 SENA à THB
฿20.29584005
1 SENA à TWD
NT$18.72738255
1 SENA à AED
د.إ2.30249561
1 SENA à CHF
Fr0.5019064
1 SENA à HKD
HK$4.91868272
1 SENA à MAD
.د.م5.67781615
1 SENA à MXN
$11.67559763
1 SENA à PLN
2.28994795
1 SENA à RON
лв2.72911605
1 SENA à SEK
kr6.01660297
1 SENA à BGN
лв1.04772961
1 SENA à HUF
Ft213.39177979
1 SENA à CZK
13.16249534
1 SENA à KWD
د.ك0.191351815
1 SENA à ILS
2.15192369