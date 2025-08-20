Informations sur le prix de Etherex Liquid Staking Token (REX33) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.331432 $ 0.331432 $ 0.331432 Bas 24 h $ 0.358262 $ 0.358262 $ 0.358262 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.331432$ 0.331432 $ 0.331432 Haut 24 h $ 0.358262$ 0.358262 $ 0.358262 Sommet historique $ 0.370279$ 0.370279 $ 0.370279 Prix le plus bas $ 0.288608$ 0.288608 $ 0.288608 Variation du prix (1 h) -0.73% Changement de prix (1J) -0.81% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Etherex Liquid Staking Token (REX33) est de $0.332566. Au cours des dernières 24 heures, REX33 a évolué entre un minimum de $ 0.331432 et un maximum de $ 0.358262, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de REX33 est $ 0.370279, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.288608.

En termes de performance à court terme, REX33 a évolué de -0.73% au cours de la dernière heure, -0.81% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Capitalisation boursière $ 21.77M$ 21.77M $ 21.77M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 21.77M$ 21.77M $ 21.77M Offre en circulation 65.55M 65.55M 65.55M Offre totale 65,553,830.77228408 65,553,830.77228408 65,553,830.77228408

La capitalisation boursière actuelle de Etherex Liquid Staking Token est de $ 21.77M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de REX33 est de 65.55M, avec une offre totale de 65553830.77228408. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 21.77M.