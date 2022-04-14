Tokenomics de Exim (EXIM)
EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.
Tokenomics de Exim (EXIM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Exim (EXIM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EXIM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EXIM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.