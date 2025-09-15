En savoir plus sur RETAIL

Non listé

Prix en temps réel : 1 RETAIL à USD

+6.60%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
Graphique du prix de Exit Liquidity (RETAIL) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-15 09:53:45 (UTC+8)

Informations sur le prix de Exit Liquidity (RETAIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

+5.02%

+6.64%

--

--

Le prix en temps réel de Exit Liquidity (RETAIL) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RETAIL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RETAIL est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RETAIL a évolué de +5.02% au cours de la dernière heure, +6.64% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Exit Liquidity (RETAIL)

--
----

La capitalisation boursière actuelle de Exit Liquidity est de $ 570.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RETAIL est de 999.99M, avec une offre totale de 999993876.536099. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 570.65K.

Historique du prix de Exit Liquidity (RETAIL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Exit Liquidity en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Exit Liquidity en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Exit Liquidity en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Exit Liquidity en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+6.64%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't). Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.) This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe). The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Exit Liquidity (RETAIL)

Prévision de prix de Exit Liquidity (USD)

Combien vaudra Exit Liquidity (RETAIL) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Exit Liquidity (RETAIL) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Exit Liquidity.

Consultez la prévision de prix de Exit Liquidity maintenant !

RETAIL en devises locales

Tokenomics de Exit Liquidity (RETAIL)

Comprendre la tokenomics de Exit Liquidity (RETAIL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RETAIL !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Exit Liquidity (RETAIL)

Combien vaut Exit Liquidity (RETAIL) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de RETAIL en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de RETAIL à USD ?
Le prix actuel de RETAIL en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Exit Liquidity ?
La capitalisation boursière de RETAIL est de $ 570.65K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de RETAIL ?
L'offre en circulation de RETAIL est de 999.99M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RETAIL ?
RETAIL a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RETAIL ?
RETAIL a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de RETAIL ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RETAIL est de -- USD.
Est-ce que RETAIL va augmenter cette année ?
RETAIL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RETAIL pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Exit Liquidity (RETAIL)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-14 18:21:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins affiche temporairement 70, maintenant un sommet sur 90 jours
09-14 11:30:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des altcoins continue de s'échauffer, "TOTAL3" augmente de 10,66% en 7 jours, la saison des altcoins pourrait émerger
09-13 20:25:52Mises à jour de l'industrie
Les memes coins établis affichent des gains généralisés, MOODENG bondit de plus de 52% en 24 heures
09-13 19:50:31Mises à jour de l'industrie
La part de marché de Bitcoin chute à 57,35 %, approchant son plus bas de l'année
09-13 19:19:57Mises à jour de l'industrie
Le montant de liquidation de HIFI sur le réseau au cours des dernières 24 heures dépasse 30 millions de dollars, juste derrière BTC et ETH
09-13 14:20:13Mises à jour de l'industrie
Les ETF Bitcoin Spot américains enregistrent des entrées nettes de 642 millions de dollars hier

