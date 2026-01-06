Prix de Exxon Mobil xStock aujourd'hui

Le prix de Exxon Mobil xStock (XOMX) en direct est actuellement de $ 126.97, avec une variation de 8.08 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XOMX en USD est de $ 126.97 par XOMX.

Exxon Mobil xStock se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 370,246 et une offre en circulation de 2.92K XOMX. Au cours des dernières 24 heures, XOMX a été échangé entre $ 124.78 (plus bas) et $ 138.14 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 151.84, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 111.1.

En termes de performance à court terme, XOMX a varié de +0.05% au cours de la dernière heure et de +4.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Exxon Mobil xStock (XOMX)

Capitalisation boursière $ 370.25K$ 370.25K $ 370.25K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 35.25M$ 35.25M $ 35.25M Offre en circulation 2.92K 2.92K 2.92K Offre totale 277,622.5801501805 277,622.5801501805 277,622.5801501805

La capitalisation boursière actuelle de Exxon Mobil xStock est de $ 370.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XOMX est de 2.92K, avec une offre totale de 277622.5801501805. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 35.25M.