$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur EYED (EYED) Combien vaut EYED (EYED) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de EYED en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de EYED à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de EYED en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de EYED ? La capitalisation boursière de EYED est de $ 42.36K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de EYED ? L'offre en circulation de EYED est de 58.65B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de EYED ? EYED a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de EYED ? EYED a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de EYED ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour EYED est de -- USD . Est-ce que EYED va augmenter cette année ? EYED pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de EYED pour une analyse plus approfondie.

