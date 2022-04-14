Tokenomics de FART COIN (FRTC)
Informations sur FART COIN (FRTC)
FART COIN (FRTC) has been making waves in the crypto industry with its innovative approach to cryptocurrency and interesting “luck” determination. Built on the Binance Smart Chain, FART COIN offers daily lucky draws that provide a fun and engaging way for people to test their luck and win big rewards. But FART COIN is not just about luck; it’s a decentralized and transparent project that aims to be accessible to everyone, even those who don’t invest in cryptocurrency. Decentralized monitoring systems are important for ensuring that projects remain true to their values and principles. By ensuring that FART COIN remains decentralized and transparent, these monitoring systems provide an additional layer of security for users.Numerous opportunities await FRTC investors. The potential of these rapid developments for the future of FART COIN cannot be overstated. By increasing awareness and adoption, FART COIN is well-positioned to become one of the major players in the crypto world. And with its unique daily lucky draws, FART COIN offers a fun and engaging way for everyone to get involved. The daily lucky draws are a unique feature that sets FART COIN apart from its rivals. The more coins a user holds, the higher their chances of winning. Moreover, users can win enormous rewards without necessarily buying or investing in the project
Tokenomics et analyse de prix de FART COIN (FRTC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de FART COIN (FRTC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de FART COIN (FRTC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de FART COIN (FRTC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FRTC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FRTC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FRTC, explorez le prix en direct du token FRTC !
