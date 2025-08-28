Informations sur le prix de fartcoin killer (BUTTPLUG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00025505 $ 0.00025505 $ 0.00025505 Bas 24 h $ 0.0006504 $ 0.0006504 $ 0.0006504 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00025505$ 0.00025505 $ 0.00025505 Haut 24 h $ 0.0006504$ 0.0006504 $ 0.0006504 Sommet historique $ 0.00312277$ 0.00312277 $ 0.00312277 Prix le plus bas $ 0.00025505$ 0.00025505 $ 0.00025505 Variation du prix (1 h) +1.42% Changement de prix (1J) -33.16% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de fartcoin killer (BUTTPLUG) est de $0.00029714. Au cours des dernières 24 heures, BUTTPLUG a évolué entre un minimum de $ 0.00025505 et un maximum de $ 0.0006504, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUTTPLUG est $ 0.00312277, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00025505.

En termes de performance à court terme, BUTTPLUG a évolué de +1.42% au cours de la dernière heure, -33.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour fartcoin killer (BUTTPLUG)

Capitalisation boursière $ 305.06K$ 305.06K $ 305.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 305.06K$ 305.06K $ 305.06K Offre en circulation 999.96M 999.96M 999.96M Offre totale 999,962,179.377336 999,962,179.377336 999,962,179.377336

La capitalisation boursière actuelle de fartcoin killer est de $ 305.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUTTPLUG est de 999.96M, avec une offre totale de 999962179.377336. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 305.06K.