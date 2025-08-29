Informations sur le prix de FARTFUL (FARTFUL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.108439 Haut 24 h $ 0.205794 Sommet historique $ 0.205794 Prix le plus bas $ 0.108439 Variation du prix (1 h) -2.53% Changement de prix (1J) +15.61% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de FARTFUL (FARTFUL) est de $0.17242. Au cours des dernières 24 heures, FARTFUL a évolué entre un minimum de $ 0.108439 et un maximum de $ 0.205794, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FARTFUL est $ 0.205794, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.108439.

En termes de performance à court terme, FARTFUL a évolué de -2.53% au cours de la dernière heure, +15.61% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FARTFUL (FARTFUL)

Capitalisation boursière $ 172.42M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 172.42M Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de FARTFUL est de $ 172.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FARTFUL est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 172.42M.