Qu'est-ce que FartStrategy (FSTR)

FartStrategy is a lighthearted meme token created in the spirit of Fartcoin. Fartcoin, much like Dogecoin, is a meme cryptocurrency with no central team dedicated to increasing its value. Neither Fartcoin nor Dogecoin is designed or intended to be a security, nor do they carry any expectation of profit. Similarly, FartStrategy—functioning as a decentralized and leveraged holding vault for Fartcoin—is also not designed to generate a profit and should be viewed solely as a source of amusement and entertainment. Additionally, FartStrategy does not create any surplus value above the amount of Fartcoin held in its vault, which is itself based purely on the humorous meme value of Fartcoin. FartStrategy has one stated goal: Accumulate Fartcoin in the Vault. There are three mechanisms to achieve this goal: Permissionless lending pools, convertible bonds, and at-the-money offerings. The FartStrategy documentation explains how each function of the protocol work to accelerate the Fartcoin flywheel. Think MicroStrategy for Fartcoin.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de FartStrategy (FSTR) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de FartStrategy (FSTR)

Comprendre la tokenomics de FartStrategy (FSTR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FSTR !