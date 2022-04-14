Tokenomics de FartStrategy (FSTR)
Informations sur FartStrategy (FSTR)
FartStrategy is a lighthearted meme token created in the spirit of Fartcoin. Fartcoin, much like Dogecoin, is a meme cryptocurrency with no central team dedicated to increasing its value. Neither Fartcoin nor Dogecoin is designed or intended to be a security, nor do they carry any expectation of profit. Similarly, FartStrategy—functioning as a decentralized and leveraged holding vault for Fartcoin—is also not designed to generate a profit and should be viewed solely as a source of amusement and entertainment. Additionally, FartStrategy does not create any surplus value above the amount of Fartcoin held in its vault, which is itself based purely on the humorous meme value of Fartcoin.
FartStrategy has one stated goal: Accumulate Fartcoin in the Vault. There are three mechanisms to achieve this goal: Permissionless lending pools, convertible bonds, and at-the-money offerings. The FartStrategy documentation explains how each function of the protocol work to accelerate the Fartcoin flywheel. Think MicroStrategy for Fartcoin.
Tokenomics et analyse de prix de FartStrategy (FSTR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de FartStrategy (FSTR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de FartStrategy (FSTR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de FartStrategy (FSTR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FSTR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FSTR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FSTR, explorez le prix en direct du token FSTR !
Prévision du prix de FSTR
Vous voulez savoir dans quelle direction FSTR pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FSTR combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.